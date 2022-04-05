Главная
Видео
Новости
Microsoft
Windows 10
Железо
Программы
Форум
Поиск на сайте: Расширенный поиск
Регистрация • Забытый пароль
ОБЛАКО ТЕГОВ


Новые программы oszone.net Читать ленту новостей RSS
CheckBootSpeed 3.0 Читать далее...
CheckBootSpeed - это диагностический пакет на основе скриптов PowerShell, создающий отчет о скорости загрузки Windows 7 ...
Учебник по автоматической установке Windows 9.6.14 Читать далее...
Вы когда-нибудь хотели создать установочный диск Windows, который бы автоматически установил систему, не задавая вопросо...
MultiBoot (восстановление загрузчика Windows Vista / Windows 7) 11.01.16 Читать далее...
Если после установки Windows XP у вас перестала загружаться Windows Vista или Windows 7, вам необходимо восстановить заг...
Командировки 4.8 Читать далее...
Программа подготовки документов и ведения учетных и отчетных данных по командировкам. Используются формы, утвержденные п...
Red Button 5.3 Читать далее...
Red Button – это мощная утилита для оптимизации и очистки всех актуальных клиентских версий операционной системы Windows...
каталог программ
OSzone.net Новости Hardware [[Здесь ничего нет]] RSS

[[Здесь ничего нет]]

 Текущий рейтинг: 0 (проголосовало 0)
 Посетителей: 17 | Просмотров: 24 (сегодня 3)  Шрифт: - +

Intel объявила о начале продаж сразу 18 новых процессоров Xeon E7, созданных на базе архитектуры Westmere EX.

Ключевые особенности новых чипов таковы:

  • До десяти вычислительных ядер и 20 вычислительных потоков
  • До 30 МБ общей кэш-памяти третьего уровня
  • Поддержка 64 планок памяти общим объёмом свыше 2 ТБ
  • Поддержка 72 линий PCI-E 2.0
  • Технология Intel Turbo Boost
  • Технология Intel Hyper-Threading
  • Расширенные функции надёжности

*

За счёт перехода на технологический процесс 32 нм Intel смогла поднять производительность процессоров Xeon да 40 процентов относительно предыдущей серии Xeon 7500. В задачах виртуализации обещано до 25 процентов прироста скорости работы.

В новое семейство вошли 18 моделей для двух-, четырёх- и восьмипроцессорных серверов с возможностью расширения до 256 процессорных разъёмов.

Помимо прироста производительности Intel делает ставку и на экономию энергии. Топовые десятиядерные чипы E7-8870, E7-4870 и E7-2870 (для восьми-, четырёх- и двухпроцессорных систем соответственно) работают на частоте 2,4 ГГц и при этом укладываются в тепловой пакет 130 ватт.

Среди новинок есть и энергосберегающие модели. Например, 10-ядерный E7-8867L, работающий на частоте 2,13 ГГц потребляет до 105 ватт, а восьмиядерный E7-8837 с более высокой частотой, чем у топовых процессоров (2,67 ГГц) съедает те же 130 ватт в час.

Что касается безопасности, то новые Xeon E7 поддерживают набор инструкций AES-NI для ускорения шифрования. Т.ч. виртуальные жёсткие диски можно шифровать и расшифровывать на лету.

Дополнительно Intel представила семейство процессоров Xeon E3-1200 для серверов начального уровня, предназначенных для использования в малом бизнесе. Их стоимость укладываетсяя в диапазон от $189 до $612. Что касается старших моделей, то их цена варьируется от $774 за младший шестиядерный чип до $4616 за старший десятиядерный. Цены Intel указывает оптовые (в партиях от 1000 штук).

*
Увеличить рисунок

Опубликована: 05.04.2022
Нашли ошибку в тексте? Сообщите о ней автору: выделите мышкой и нажмите CTRL + ENTER


Оценить статью:
Вверх
Комментарии посетителей
Комментарии отключены. С вопросами по статьям обращайтесь в форум.