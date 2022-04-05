[[Здесь ничего нет]]

Intel объявила о начале продаж сразу 18 новых процессоров Xeon E7, созданных на базе архитектуры Westmere EX.

Ключевые особенности новых чипов таковы:

До десяти вычислительных ядер и 20 вычислительных потоков

До 30 МБ общей кэш-памяти третьего уровня

Поддержка 64 планок памяти общим объёмом свыше 2 ТБ

Поддержка 72 линий PCI-E 2.0

Технология Intel Turbo Boost

Технология Intel Hyper-Threading

Расширенные функции надёжности

За счёт перехода на технологический процесс 32 нм Intel смогла поднять производительность процессоров Xeon да 40 процентов относительно предыдущей серии Xeon 7500. В задачах виртуализации обещано до 25 процентов прироста скорости работы.

В новое семейство вошли 18 моделей для двух-, четырёх- и восьмипроцессорных серверов с возможностью расширения до 256 процессорных разъёмов.

Помимо прироста производительности Intel делает ставку и на экономию энергии. Топовые десятиядерные чипы E7-8870, E7-4870 и E7-2870 (для восьми-, четырёх- и двухпроцессорных систем соответственно) работают на частоте 2,4 ГГц и при этом укладываются в тепловой пакет 130 ватт.

Среди новинок есть и энергосберегающие модели. Например, 10-ядерный E7-8867L, работающий на частоте 2,13 ГГц потребляет до 105 ватт, а восьмиядерный E7-8837 с более высокой частотой, чем у топовых процессоров (2,67 ГГц) съедает те же 130 ватт в час.

Что касается безопасности, то новые Xeon E7 поддерживают набор инструкций AES-NI для ускорения шифрования. Т.ч. виртуальные жёсткие диски можно шифровать и расшифровывать на лету.

Дополнительно Intel представила семейство процессоров Xeon E3-1200 для серверов начального уровня, предназначенных для использования в малом бизнесе. Их стоимость укладываетсяя в диапазон от $189 до $612. Что касается старших моделей, то их цена варьируется от $774 за младший шестиядерный чип до $4616 за старший десятиядерный. Цены Intel указывает оптовые (в партиях от 1000 штук).



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