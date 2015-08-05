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Как переместить папку Пользователи (Users) на другой диск в Windows 10

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Оглавление

Введение

Метод, описанный в этой статье позволяет перенести папку профилей пользователей на другой раздел или диск. При этом перенос осуществляется как для существующих профилей пользователей, так и для тех, которые будут созданы в будущем.

При установке Windows 10 создается 5 или 6 системных папок (в зависимости от разрядности системы):

  • PerfLogs – папка, в которой Windows хранит журналы производительности
  • Program Files – папка, в которую по умолчанию устанавливаются приложения. В 32-разрядной ОС здесь располагаются все установленные программы, в 64-разрядной ОС только 64-разрядные версии приложений
  • Program Files (x 86) - существует только в Windows x 64, в эту папку по умолчанию устанавливаются 32-разрядные приложения
  • Windows – папка содержит основные файлы операционной системы и драйверы
  • ProgramData – папка, в которую некоторые приложения записывают параметры и пользовательские конфигурации
  • Users (Пользователи) – папка, в которой содержатся все профили учетных записей пользователей

Папка ProgramData также может быть перемещена на другой раздел или диск, но Microsoft не рекомендует этого делать ввиду некоторых ограничений.
Перенос папки Program Files официально не поддерживается ввиду сложной структуры жестких ссылок в системе.
Подробнее об этом вы можете прочитать по этой ссылке: Можно ли переместить папки ProgramData и Program Files на другой раздел

Обратите внимание, что описываемый метод имеет ряд ограничений:

  1. Раздел, на который будет выполняться перенос, должен быть отформатирован в NTFS.
  2. На разделе, на который будет выполняться перенос не должно быть другой установленной ОС Windows.
  3. Символические ссылки внутри папки Users продолжают перенаправлять в старое расположение. Это не критично, ибо в худшем случае затронет только приложения, которые не обновлялись с момента выхода Vista.

Метод 1: Перемещение папки пользователей во время установки

Примечание. Есть более быстрый способ. Кроме того, в Windows 10 1709 есть по крайней мере одно нарекание на описанный далее способ с sysprep.


Чистая установка Windows – пошаговая инструкция

  1. В процессе установки, на этапе выбора параметров (шаг #10) вместо выбора использования стандартных параметров или их настройки нажмите сочетание клавиш CTRL + SHIFT + F3
    Компьютер будет перезагружен в так называемый Режим аудита и будет выполнен вход во встроенную учетную запись Администратор. После загрузки рабочего стола будет запущено Средство подготовки системы. Вам нужно его закрыть, нажав кнопку Отмена.

    *
    Увеличить рисунок
  2. Создание файла ответов

    Перенос расположения папки профилей будет осуществляться при помощи средства подготовки системы (Sysprep) и файла ответов для автоматической установки Windows. В рассматриваемом варианте файл ответов очень прост и содержит всего две важные переменные:
    • Разрядность устанавливаемой системы
    • Новый путь расположения папки профилей
    1. Откройте Блокнот и скопируйте в него следующий код:

      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">

<settings pass="oobeSystem">

<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<FolderLocations>

<ProfilesDirectory>D:\Users</ProfilesDirectory>

</FolderLocations>

</component>

</settings>

</unattend>


      Пример файла вы можете скачать по этой ссылке: relocate.xml

      В зависимости от используемого дистрибутива и предпочтений расположения папки профилей измените выделенные красным строки в файле ответов.
      • Значение переменной ProcessorArchitecture  должно быть amd64 , если вы устанавливаете 64-разрядную версию Windows, или x86 при установке 32-разрядной системы.
      • Значение переменной ProfilesDirectory должно соответствовать полному пути к новому расположению папки профилей. В данном примере папки профилей будут перемещены в D:\Users
    2. Сохраните текстовый документ как XML файл в корень любого диска с именем relocate.xml

      *
      Увеличить рисунок
  3. Запуск средства подготовки системы (Sysprep)
    1. Нажмите сочетание клавиш WIN + X и выберите пункт Командная строка (администратор)
    2. Необходимо убедиться, что Служба общих сетевых ресурсов проигрывателя Windows Media (WMPNetworkSvc) не запущена. Эта служба обычно остановлена, но если по каким-то причинам она будет запущена, то обработка Sysprep завершится ошибкой.
      Выполните следующую команду:
      net stop wmpnetworksvc
    3. После ее выполнения введите следующую команду:
      %windir%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /reboot /unattend:d:\relocate.xml

      *
      Увеличить рисунок

      Эта команда указывает системе запустить Sysprep из папки Windows\System32\Sysprep, применить файл ответов автоматической установки D:\relocate.XML , подготовить компьютер для OOBE загрузки (OOBE = первая загрузка только что установленной Windows) и перезагрузить компьютер после выполнения подготовки.

      *

После завершения работы Sysprep компьютер будет перезагружен, и вы окажетесь на шаге #10 установки Windows 10. Когда установка будет полностью завершена вы сможете убедиться, что папка Пользователи (Users) полностью перенесена на диск D:

*
Увеличить рисунок

Метод 2: Перемещение папки пользователей в установленной системе

Будьте осторожны применяя данный метод на рабочей системе. Хотя при его тестировании не было выявлено никаких неполадок или потери пользовательских данных или настроек, все же мы рекомендуем создать образ системного раздела перед выполнением этой процедуры.

  1. Создание файла ответов
    Создайте файл ответов используя инструкцию Метода 1 на шаге 2
  2. Запуск Sysprep
    Запустите средство подготовки системы используя инструкцию Метода 1 на шаге 3
  3. Загрузка Windows в режиме аудита
    Несмотря на то, что система уже установлена, при использовании этого метода будет выполнена загрузка в режиме аудита и первичной настройки системы (шаг #10 установки Windows 10)
    Вам не нужно вводить ключ продукта если такой запрос появится, просто пропустите этот шаг.
    Вы не сможете выполнить вход в ранее используемую учетную запись, поэтому на этапе входа пользователя вам будет предложено создание локальной учетной записи. Новая учетная запись будет использована для осуществления первичной настройки после переноса папки профилей и в последующем ее можно будет удалить.

Обновление версии или сборки Windows после переноса папки профилей

В более ранних версиях Windows и в ранних сборках Windows 10 после переноса папки профилей на другой диск была невозможна установка новой версии Windows в режиме обновления установленной. Эта часть статьи может быть применена для обновления Windows 8/8.1 до Windows 10, в случае если на Windows 8 вы перемещали папку профилей.
Также вы можете использовать этот метод для возврата папки профилей в исходное расположение (по умолчанию).

  1. Перенос папки профилей на диск C:
    Для выполнения переноса папки профилей вам необходимо повторить все шаги Метода 2 изменив при этом значение переменной ProfilesDirectory на C:\Users
    <ProfilesDirectory>C:\Users</ProfilesDirectory>
  2. Редактирование параметров реестра
    1. Откройте редактор реестра (WIN + R – regedit) и перейдите в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
    2. Удалите параметр Upgrade (в правой части редактора реестра) и подраздел Upgrade (в левой части редактора реестра. Параметр и подраздел, которые необходимо удалить отмечены на скриншоте.

      *
      Увеличить рисунок
    3. Перейдите в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\Status\SysprepStatus и установите значение параметров CleanupState и GeneralizationState равным 7

      *
      Увеличить рисунок
    4. Закройте редактор реестра.
    5. Запустите командную строку от имени администратора: WIN + X – Командная строка (администратор) и выполните команду
      slmgr /dli
    Теперь вы можете произвести обновление Windows.

После того как обновление будет завершено вы можете повторно переместить папку профилей, воспользовавшись Методом 2 этой инструкции.



Дополнительные материалы

Подробности этого и других методов перемещения папки профилей, а также ограничения и особенности каждого из них вы можете прочитать в статье
Как быстро и грамотно переместить профили пользователей на другой раздел

О том как правильно переместить пользовательские папки (Документы, Музыка и т.д.) читайте в этой статье:
Фишки Windows 10: как грамотно переместить пользовательские папки на другой диск

Автор: Павел Кравченко  •  Иcточник: www.oszone.net  •  Опубликована: 08.07.2015
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Об авторе
AuthorПавел Кравченко занимается развитием компьютерного портала OSzone.net, объединяющего сайт, форум и каталог программного обеспечения. Он отвечает на вопросы участников форума OSZone с 2003 года, а на сайте публикует статьи о клиентских операционных системах Microsoft.

С 2006 года Павел ежегодно становится обладателем награды Наиболее ценный специалист Microsoft (MVP), присуждаемой за вклад в развитие технических сообществ.
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Комментарии посетителей
05.08.2015/16:17  Xabiden

Сделал всё по статье на уже установленной 10-ке. Пропал пуск. Точнее он есть внизу , но при нажатии ничего не происходит.Тоже самое с громкостью, времядатой,сетью и уведомлениями. Закреплённые на панели приложения сменились на стандартные, при нажатии работают. Работает стрелка вверх и смена языка. Брандмаузер включился, хотя был выключен, аватарка пропала пользователя, но эт мелочи. Помогите пожалуйста p.s.винда пиратка, но умеет обновляться
09.08.2015/23:24  rensaid

Не могу зайти с учеткой Гостя. Почему? Включить не забыл, перезагружал. Но в управлении пользователями Гостя не видно.

http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_10-security/windows-10-%d0%b3%d0%bb%d1%8e%d0%ba-%d0%b2/2b84c44c-dbce-4d4e-ae33-19a30f2a908f
11.08.2015/08:16  Blast

Вход во встроенную учетную запись Гость невозможен.

Xabiden, мы не будем обсуждать поведение пиратских сборок. Метод проверен не один раз, естественно на легальной системе.
30.08.2015/20:00  Rostan

Подскажите. У меня Windows 7 с перенесённой папкой Users на диск D/
Сегодня предложили обновится на Windows 10. Операционная система уже закачалась, но я обновление перенёс на завтра. Как там будет с папкой Users с учётом того, что она на диске D в Windows 7 с которой буду обновлятся? Мне очень желательно чтобы эта папка там осталась.
03.09.2015/17:26  Vadikan

@Rostan
Обновления не произойдет, читайте статью.
10.09.2015/23:11  romashka_77

Xabiden
правой кнопкой по пуск
командная строка(администратор)
mklink /J "c:\Users" "d:\Users"
и всё
01.10.2015/10:26  Chebureker

Ребята, привет.
Помогите, пожалуйста, с вот таким вопросов.
Обновил Win7 64 до Win 10 64. Сделал все как у вас написано по методу, когда В10 уже установлена.
Но на шаге, когда нужно запустить sysprep - он выдает ошибку "Sysprep не удалось проверить установку Windows. Дополнительные сведения см. в файле журнала /путь до журнала/. После устранения проблемы снова проверьте установку с помощью sysprep."
Как думаете, что может помочь?
02.10.2015/10:24  Blast

Chebureker, задайте вопрос на форуме.
14.10.2015/13:06  NightDem0N

Не знаю кому как, но как по мне легче перенести отдельные папки через свойства>расположение на диск D, такие как "Загрузки","Изображения","Документы","Музыка"
23.02.2016/11:21  hrozhek

тоже самое, после обновления ревизии (до 586) прерывает процесс "sysprep will not run on an upgraded os"
12.03.2016/21:58  lpodemia

Не сработало на живой вин10. После сиспрепа и перезагрузки зациклилось на "этап 10 - далеедалее - перезагрузка - этап 10 - далеедалее - перезагрузка - этап 10 - ....." окно создания нового пользователя не появлялось.
23.04.2016/21:20  sasasagagaga@vk

@lpodemia
>> Не сработало на живой вин10. После сиспрепа и перезагрузки зациклилось на "этап 10 - далеедалее - перезагрузка - этап 10 - далеедалее - перезагрузка - этап 10 - ....." окно создания нового пользователя не появлялось.
Такая же проблема. У Вас получилось найти для нее решение?
20.09.2016/18:35  Betmenuga

Переместил USER на установленной системе без проблем,спасибо, есть ли возможность переместить папку Windows?
22.10.2017/21:09  Shulzzz

Ребят подскажите в чем может быть косяк, раньше, начиная с windows 7 вплоть до 1703 сборки w10 без проблем переносил папку пользователей с диска С на Д с помощью файла ответов и стандартной программы sysprep как написано в статье. Но в новой версии десятки (1709) при переносе папки пользователей описанным выше методом у меня все приложения становятся на английском языке и не пойму как исправить. Может кто в курсе в чем проблема?
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