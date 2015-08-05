Как переместить папку Пользователи (Users) на другой диск в Windows 10

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Введение

Метод, описанный в этой статье позволяет перенести папку профилей пользователей на другой раздел или диск. При этом перенос осуществляется как для существующих профилей пользователей, так и для тех, которые будут созданы в будущем.

При установке Windows 10 создается 5 или 6 системных папок (в зависимости от разрядности системы):

PerfLogs – папка, в которой Windows хранит журналы производительности

– папка, в которой Windows хранит журналы производительности Program Files – папка, в которую по умолчанию устанавливаются приложения. В 32-разрядной ОС здесь располагаются все установленные программы, в 64-разрядной ОС только 64-разрядные версии приложений

– папка, в которую по умолчанию устанавливаются приложения. В 32-разрядной ОС здесь располагаются все установленные программы, в 64-разрядной ОС только 64-разрядные версии приложений Program Files (x 86) - существует только в Windows x 64, в эту папку по умолчанию устанавливаются 32-разрядные приложения

- существует только в Windows x 64, в эту папку по умолчанию устанавливаются 32-разрядные приложения Windows – папка содержит основные файлы операционной системы и драйверы

– папка содержит основные файлы операционной системы и драйверы ProgramData – папка, в которую некоторые приложения записывают параметры и пользовательские конфигурации

– папка, в которую некоторые приложения записывают параметры и пользовательские конфигурации Users (Пользователи) – папка, в которой содержатся все профили учетных записей пользователей

Папка ProgramData также может быть перемещена на другой раздел или диск, но Microsoft не рекомендует этого делать ввиду некоторых ограничений.

Перенос папки Program Files официально не поддерживается ввиду сложной структуры жестких ссылок в системе.

Подробнее об этом вы можете прочитать по этой ссылке: Можно ли переместить папки ProgramData и Program Files на другой раздел

Обратите внимание, что описываемый метод имеет ряд ограничений:

Раздел, на который будет выполняться перенос, должен быть отформатирован в NTFS. На разделе, на который будет выполняться перенос не должно быть другой установленной ОС Windows. Символические ссылки внутри папки Users продолжают перенаправлять в старое расположение. Это не критично, ибо в худшем случае затронет только приложения, которые не обновлялись с момента выхода Vista.

Метод 1: Перемещение папки пользователей во время установки

Примечание. Есть более быстрый способ. Кроме того, в Windows 10 1709 есть по крайней мере одно нарекание на описанный далее способ с sysprep.



Чистая установка Windows – пошаговая инструкция

В процессе установки, на этапе выбора параметров (шаг #10) вместо выбора использования стандартных параметров или их настройки нажмите сочетание клавиш CTRL + SHIFT + F3

Компьютер будет перезагружен в так называемый Режим аудита и будет выполнен вход во встроенную учетную запись Администратор. После загрузки рабочего стола будет запущено Средство подготовки системы. Вам нужно его закрыть, нажав кнопку Отмена.





Увеличить рисунок Создание файла ответов



Перенос расположения папки профилей будет осуществляться при помощи средства подготовки системы (Sysprep) и файла ответов для автоматической установки Windows. В рассматриваемом варианте файл ответов очень прост и содержит всего две важные переменные: Разрядность устанавливаемой системы

Новый путь расположения папки профилей Откройте Блокнот и скопируйте в него следующий код:



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> <settings pass="oobeSystem"> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture=" amd64 " publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <FolderLocations> <ProfilesDirectory> D:\Users </ProfilesDirectory> </FolderLocations> </component> </settings> </unattend>



Пример файла вы можете скачать по этой ссылке: relocate.xml



В зависимости от используемого дистрибутива и предпочтений расположения папки профилей измените выделенные красным строки в файле ответов. Значение переменной ProcessorArchitecture должно быть amd64 , если вы устанавливаете 64-разрядную версию Windows, или x86 при установке 32-разрядной системы.

должно быть , если вы устанавливаете 64-разрядную версию Windows, или при установке 32-разрядной системы. Значение переменной ProfilesDirectory должно соответствовать полному пути к новому расположению папки профилей. В данном примере папки профилей будут перемещены в D:\Users Сохраните текстовый документ как XML файл в корень любого диска с именем relocate.xml





Увеличить рисунок Запуск средства подготовки системы (Sysprep) Нажмите сочетание клавиш WIN + X и выберите пункт Командная строка (администратор) Необходимо убедиться, что Служба общих сетевых ресурсов проигрывателя Windows Media (WMPNetworkSvc) не запущена. Эта служба обычно остановлена, но если по каким-то причинам она будет запущена, то обработка Sysprep завершится ошибкой.

Выполните следующую команду:

net stop wmpnetworksvc После ее выполнения введите следующую команду:

%windir%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /reboot /unattend:d:\relocate.xml



Увеличить рисунок



Эта команда указывает системе запустить Sysprep из папки Windows\System32\Sysprep, применить файл ответов автоматической установки D:\relocate.XML , подготовить компьютер для OOBE загрузки (OOBE = первая загрузка только что установленной Windows) и перезагрузить компьютер после выполнения подготовки.





После завершения работы Sysprep компьютер будет перезагружен, и вы окажетесь на шаге #10 установки Windows 10. Когда установка будет полностью завершена вы сможете убедиться, что папка Пользователи (Users) полностью перенесена на диск D:





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Метод 2: Перемещение папки пользователей в установленной системе

Будьте осторожны применяя данный метод на рабочей системе. Хотя при его тестировании не было выявлено никаких неполадок или потери пользовательских данных или настроек, все же мы рекомендуем создать образ системного раздела перед выполнением этой процедуры.

Создание файла ответов

Создайте файл ответов используя инструкцию Метода 1 на шаге 2 Запуск Sysprep

Запустите средство подготовки системы используя инструкцию Метода 1 на шаге 3 Загрузка Windows в режиме аудита

Несмотря на то, что система уже установлена, при использовании этого метода будет выполнена загрузка в режиме аудита и первичной настройки системы (шаг #10 установки Windows 10)

Вам не нужно вводить ключ продукта если такой запрос появится, просто пропустите этот шаг.

Вы не сможете выполнить вход в ранее используемую учетную запись, поэтому на этапе входа пользователя вам будет предложено создание локальной учетной записи. Новая учетная запись будет использована для осуществления первичной настройки после переноса папки профилей и в последующем ее можно будет удалить.

Обновление версии или сборки Windows после переноса папки профилей

В более ранних версиях Windows и в ранних сборках Windows 10 после переноса папки профилей на другой диск была невозможна установка новой версии Windows в режиме обновления установленной. Эта часть статьи может быть применена для обновления Windows 8/8.1 до Windows 10, в случае если на Windows 8 вы перемещали папку профилей.

Также вы можете использовать этот метод для возврата папки профилей в исходное расположение (по умолчанию).

Перенос папки профилей на диск C:

Для выполнения переноса папки профилей вам необходимо повторить все шаги Метода 2 изменив при этом значение переменной ProfilesDirectory на C:\Users

<ProfilesDirectory>C:\Users</ProfilesDirectory> Редактирование параметров реестра Откройте редактор реестра (WIN + R – regedit) и перейдите в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup Удалите параметр Upgrade (в правой части редактора реестра) и подраздел Upgrade (в левой части редактора реестра. Параметр и подраздел, которые необходимо удалить отмечены на скриншоте.





Увеличить рисунок Перейдите в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\Status\SysprepStatus и установите значение параметров CleanupState и GeneralizationState равным 7





Увеличить рисунок Закройте редактор реестра. Запустите командную строку от имени администратора: WIN + X – Командная строка (администратор) и выполните команду

slmgr /dli Теперь вы можете произвести обновление Windows.

После того как обновление будет завершено вы можете повторно переместить папку профилей, воспользовавшись Методом 2 этой инструкции.





Дополнительные материалы

Подробности этого и других методов перемещения папки профилей, а также ограничения и особенности каждого из них вы можете прочитать в статье

Как быстро и грамотно переместить профили пользователей на другой раздел

О том как правильно переместить пользовательские папки (Документы, Музыка и т.д.) читайте в этой статье:

Фишки Windows 10: как грамотно переместить пользовательские папки на другой диск