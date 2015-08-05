Как переместить папку Пользователи (Users) на другой диск в Windows 10

Метод, описанный в этой статье позволяет перенести папку профилей пользователей на другой раздел или диск. При этом перенос осуществляется как для существующих профилей пользователей, так и для тех, которые будут созданы в будущем.
При установке Windows 10 создается 5 или 6 системных папок (в зависимости от разрядности системы):
PerfLogs – папка, в которой Windows хранит журналы производительности
Program Files – папка, в которую по умолчанию устанавливаются приложения. В 32-разрядной ОС здесь располагаются все установленные программы, в 64-разрядной ОС только 64-разрядные версии приложений
Program Files (x 86) - существует только в Windows x 64, в эту папку по умолчанию устанавливаются 32-разрядные приложения
Windows – папка содержит основные файлы операционной системы и драйверы
ProgramData – папка, в которую некоторые приложения записывают параметры и пользовательские конфигурации
Users (Пользователи) – папка, в которой содержатся все профили учетных записей пользователей
Папка ProgramData также может быть перемещена на другой раздел или диск, но Microsoft не рекомендует этого делать ввиду некоторых ограничений. Перенос папки Program Files официально не поддерживается ввиду сложной структуры жестких ссылок в системе. Подробнее об этом вы можете прочитать по этой ссылке: Можно ли переместить папки ProgramData и Program Files на другой раздел
Обратите внимание, что описываемый метод имеет ряд ограничений:
Раздел, на который будет выполняться перенос, должен быть отформатирован в NTFS.
На разделе, на который будет выполняться перенос не должно быть другой установленной ОС Windows.
Символические ссылки внутри папки Users продолжают перенаправлять в старое расположение. Это не критично, ибо в худшем случае затронет только приложения, которые не обновлялись с момента выхода Vista.
Метод 1: Перемещение папки пользователей во время установки
В процессе установки, на этапе выбора параметров (шаг #10) вместо выбора использования стандартных параметров или их настройки нажмите сочетание клавиш CTRL + SHIFT + F3 Компьютер будет перезагружен в так называемый Режим аудита и будет выполнен вход во встроенную учетную запись Администратор. После загрузки рабочего стола будет запущено Средство подготовки системы. Вам нужно его закрыть, нажав кнопку Отмена.
Перенос расположения папки профилей будет осуществляться при помощи средства подготовки системы (Sysprep) и файла ответов для автоматической установки Windows. В рассматриваемом варианте файл ответов очень прост и содержит всего две важные переменные:
Разрядность устанавливаемой системы
Новый путь расположения папки профилей
Откройте Блокнот и скопируйте в него следующий код:
Нажмите сочетание клавиш WIN + X и выберите пункт Командная строка (администратор)
Необходимо убедиться, что Служба общих сетевых ресурсов проигрывателя Windows Media (WMPNetworkSvc) не запущена. Эта служба обычно остановлена, но если по каким-то причинам она будет запущена, то обработка Sysprep завершится ошибкой. Выполните следующую команду:
Эта команда указывает системе запустить Sysprep из папки Windows\System32\Sysprep, применить файл ответов автоматической установки D:\relocate.XML , подготовить компьютер для OOBE загрузки (OOBE = первая загрузка только что установленной Windows) и перезагрузить компьютер после выполнения подготовки.
После завершения работы Sysprep компьютер будет перезагружен, и вы окажетесь на шаге #10 установки Windows 10. Когда установка будет полностью завершена вы сможете убедиться, что папка Пользователи (Users) полностью перенесена на диск D:
Метод 2: Перемещение папки пользователей в установленной системе
Будьте осторожны применяя данный метод на рабочей системе. Хотя при его тестировании не было выявлено никаких неполадок или потери пользовательских данных или настроек, все же мы рекомендуем создать образ системного раздела перед выполнением этой процедуры.
Запуск Sysprep Запустите средство подготовки системы используя инструкцию Метода 1 на шаге 3
Загрузка Windows в режиме аудита Несмотря на то, что система уже установлена, при использовании этого метода будет выполнена загрузка в режиме аудита и первичной настройки системы (шаг #10 установки Windows 10) Вам не нужно вводить ключ продукта если такой запрос появится, просто пропустите этот шаг. Вы не сможете выполнить вход в ранее используемую учетную запись, поэтому на этапе входа пользователя вам будет предложено создание локальной учетной записи. Новая учетная запись будет использована для осуществления первичной настройки после переноса папки профилей и в последующем ее можно будет удалить.
Обновление версии или сборки Windows после переноса папки профилей
В более ранних версиях Windows и в ранних сборках Windows 10 после переноса папки профилей на другой диск была невозможна установка новой версии Windows в режиме обновления установленной. Эта часть статьи может быть применена для обновления Windows 8/8.1 до Windows 10, в случае если на Windows 8 вы перемещали папку профилей. Также вы можете использовать этот метод для возврата папки профилей в исходное расположение (по умолчанию).
Перенос папки профилей на диск C: Для выполнения переноса папки профилей вам необходимо повторить все шаги Метода 2 изменив при этом значение переменной ProfilesDirectory на C:\Users <ProfilesDirectory>C:\Users</ProfilesDirectory>
Редактирование параметров реестра
Откройте редактор реестра (WIN + R – regedit) и перейдите в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup
Удалите параметр Upgrade (в правой части редактора реестра) и подраздел Upgrade (в левой части редактора реестра. Параметр и подраздел, которые необходимо удалить отмечены на скриншоте.
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Об авторе
Павел Кравченко занимается развитием компьютерного портала OSzone.net, объединяющего сайт, форум и каталог программного обеспечения. Он отвечает на вопросы участников форума OSZone с 2003 года, а на сайте публикует статьи о клиентских операционных системах Microsoft.
Сделал всё по статье на уже установленной 10-ке. Пропал пуск. Точнее он есть внизу , но при нажатии ничего не происходит.Тоже самое с громкостью, времядатой,сетью и уведомлениями. Закреплённые на панели приложения сменились на стандартные, при нажатии работают. Работает стрелка вверх и смена языка. Брандмаузер включился, хотя был выключен, аватарка пропала пользователя, но эт мелочи. Помогите пожалуйста p.s.винда пиратка, но умеет обновляться
Подскажите. У меня Windows 7 с перенесённой папкой Users на диск D/ Сегодня предложили обновится на Windows 10. Операционная система уже закачалась, но я обновление перенёс на завтра. Как там будет с папкой Users с учётом того, что она на диске D в Windows 7 с которой буду обновлятся? Мне очень желательно чтобы эта папка там осталась.
Ребята, привет. Помогите, пожалуйста, с вот таким вопросов. Обновил Win7 64 до Win 10 64. Сделал все как у вас написано по методу, когда В10 уже установлена. Но на шаге, когда нужно запустить sysprep - он выдает ошибку "Sysprep не удалось проверить установку Windows. Дополнительные сведения см. в файле журнала /путь до журнала/. После устранения проблемы снова проверьте установку с помощью sysprep." Как думаете, что может помочь?
Не сработало на живой вин10. После сиспрепа и перезагрузки зациклилось на "этап 10 - далеедалее - перезагрузка - этап 10 - далеедалее - перезагрузка - этап 10 - ....." окно создания нового пользователя не появлялось.
@lpodemia >> Не сработало на живой вин10. После сиспрепа и перезагрузки зациклилось на "этап 10 - далеедалее - перезагрузка - этап 10 - далеедалее - перезагрузка - этап 10 - ....." окно создания нового пользователя не появлялось. Такая же проблема. У Вас получилось найти для нее решение?
Ребят подскажите в чем может быть косяк, раньше, начиная с windows 7 вплоть до 1703 сборки w10 без проблем переносил папку пользователей с диска С на Д с помощью файла ответов и стандартной программы sysprep как написано в статье. Но в новой версии десятки (1709) при переносе папки пользователей описанным выше методом у меня все приложения становятся на английском языке и не пойму как исправить. Может кто в курсе в чем проблема?
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